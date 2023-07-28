Cem Yılmaz oğluyla kart oynadığı anları paylaşıp velilere seslendi! “Tatilde rahat edersiniz”
Daha önce emekli olduğunu açıklayan Cem Yılmaz Instagram’dan paylaşımda bulundu. Yılmaz oğluyla iskambil oynadığı anların fotoğrafını paylaşırken “Bir veli olarak çocugunuza iskambil, tavla okey ne varsa öğretin ,tatilde rahat edersiniz” dedi.
Geçtiğimiz günlerde emekli olan ünlüler kervanına katılan ünlü komedyen Cem Yılmaz, yaptığı Instagram paylaşımıyla gülümsetti.
Yılmaz, oğluyla iskambil oynadığı anların fotoğrafını paylaşırken “Bir veli olarak çocuğunuza iskambil, tavla okey ne varsa öğretin, tatilde rahat edersiniz.” dedi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Cem Yılmaz'ın paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
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