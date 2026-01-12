Cem Yılmaz, Ozan Güven'i GORA kadrosundan çıkardı mı?

2025'in mayıs ayında, efsane filmi G.O.R.A'nın üzerinden tam da 20 yıl geçmişken bir devam filmi hazırlığında olduğunu duyuran Cem Yılmaz herkesi heyecanlandırmıştı.

'Üzgünüm, daha fazla bekleyemem' diyen Cem Yılmaz, devam filminin adının GORA 4 GORA olacağını duyurmuş, filmin Netflix'te yayınlanacağını açıklamıştı.

Yakın dostu, filmde 216'yı canlandıran Ozan Güven'le Gora 4 Gora pastası üflediği bir video paylaşan Cem Yılmaz'ın bu hamlesi Ozan Güven'in G.O.R.A'nın demirbaşlarından biri olarak kadroda yerini çoktan aldığını düşündürmüştü.

FOTOĞRAFTA OZAN GÜVEN YOK

Son olarak Cem Yılmaz'ın Gora 4 kadrosunu paylaştığı fotoğrafta Ozan Güven yer almadı. Bu da akıllara tek bir soruyu getirdi; Cem Yılmaz, Ozan Güven'in adının kadına şiddete karıştığı son hadiseler ışığında yakın dostunu kadrodan çıkarmış olabilir mi?