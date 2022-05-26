Cem Yılmaz, Rüya Demirbulut ile ayrılığı doğruladı!

Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Rüya Demirbulut, Erşan Kuneri çekimleri sırasında yakınlaşmış, birlikte kameralar karşısına çıkarak ilişkilerini ilan etmişti. Ancak mutlulukları kısa sürdü.

AYRILIĞI DOĞRULADI

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Basın mensupları, birkaç gün önce İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) 50. Yıl Özel Galası'na katılan Cem Yılmaz'a, "Yollarınızı ayırdınız mı?" sorusunu yöneltti.

Mimikleriyle, "Olmadı." mesajı veren ünlü isim, böylelikle söylentileri doğruladı.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Ayrıldıkları öğrenilen çiftten ilk hamle Cem Yılmaz'dan geldi. Birkaç gün sonra ise Rüya Demirbulut, sosyal medya hesabından Cem Yılmaz'ı takibi bıraktı. İkili karşılıklı olarak birbirini sildi.

ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Cem Yılmaz ve Rüya Helin Demirbulut arasında 'Erşan Kuneri'nin setinde başlayan arkadaşlığın aşka dönüştüğü söyleniyordu.