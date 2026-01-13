Cem Yılmaz spora başladığını duyurdu: "Yeni gelmedik, geri geldik"

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, hem fiziksel değişimi hem de yeni film projesiyle sosyal medyada büyük bir heyecan dalgası yarattı.

Spor salonundaki yoğun antrenmanlarından bir kareyi ayna karşısında ölümsüzleştiren Yılmaz, bu pozunu "Yeni gelmedik, geri geldik" notuyla paylaşarak formda görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

Bu iddialı dönüş mesajı, sadece spor disipliniyle sınırlı kalmadı; Türk sinemasının kültleşmiş yapımlarından olan G.O.R.A. dünyasına dönüşün de bir işareti niteliğindeydi.

Uzun süredir kulislerde konuşulan G.O.R.A. serisinin devamı niteliğindeki GORA 4 GORA projesi için çalışmalar hız kazandı. Cem Yılmaz, Netflix’te izleyiciyle buluşacak olan filmin oyuncu kadrosunu ilk kez bir araya getirerek bu özel anı takipçileriyle paylaştı. Arif Işık ve ekibinin yıllar sonra döneceği bu ikonik evren, Cem Yılmaz’ın paylaşımlarıyla birlikte şimdiden yılın en çok beklenen yapımları arasına girdi.