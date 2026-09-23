Cem Yılmaz: Stressiz işe girdim

Geçirdiği kalp krizinin ardından sağlık durumunu sık sık esprilerine konu eden usta komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Cem Yılmaz: Stressiz işe girdim

Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçirmişti. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo olan Yılmaz, tedavisinin ardından evine dönmüştü.

Cem Yılmaz taburcu olduMagazinCem Yılmaz taburcu oldu

Ünlü komedyen, doktorların kendisine "Stresten uzak durun" dediğini belirtmişti.Cem Yılmaz: Stressiz işe girdim - Resim : 2

"STRESSİZ İŞE GİRDİM"

Oto sanayiye giden Cem Yılmaz, esprili bir paylaşım yaparak, "Stressiz işe girdim" dedi.Cem Yılmaz: Stressiz işe girdim - Resim : 3

 