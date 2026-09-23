Cem Yılmaz: Stressiz işe girdim
Geçirdiği kalp krizinin ardından sağlık durumunu sık sık esprilerine konu eden usta komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçirmişti. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo olan Yılmaz, tedavisinin ardından evine dönmüştü.
Ünlü komedyen, doktorların kendisine "Stresten uzak durun" dediğini belirtmişti.
"STRESSİZ İŞE GİRDİM"
Oto sanayiye giden Cem Yılmaz, esprili bir paylaşım yaparak, "Stressiz işe girdim" dedi.