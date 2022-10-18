Cem Yılmaz, Tarkan'ın doğum gününü böyle kutladı: "Bizimle hep güzellikleri paylaştın"

Ünlü şarkıcı Tarkan, dün 50. yaşına bastı. Komedyen Cem Yılmaz, dün 50 yaşına basan Tarkan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"HEP FERAHLIK MUTLULUK MORAL VERDİN"

Cem Yılmaz paylaşımında, "Nice yıllar kral. Yarım asırlık ömründe bize hep cömert davrandın bizimle hep güzellikleri paylaştın, bir derdini söylemedin, birimize yük olmadın hep ferahlık mutluluk moral verdin. Sen çok yaşa" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Cem Yılmaz (@cmylmz)'in paylaştığı bir gönderi

Ünlü komedyen, ayrıca 17 Ekim'de yeni yaşlarını kutlayan Nil Karaibrahimgil, Özkan Uğur ve Eminem'in de yeni yaşını kutlamayı ihmal etmedi.

"ÇOK MUTLU ETTİNİZ BENİ"

Tarkan da Instagram hesabından bir video paylaşarak doğum günü mesajları için teşekkür etti. Tarkan, "O güzel doğum günü mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Ne güzel doğum günü mesajları onlar öyle. Ne güzel dilekler, çok mutlu ettiniz beni. Ben de sizi çok seviyorum" dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tarkan (@tarkan)'in paylaştığı bir gönderi

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