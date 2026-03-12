Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu GORA 4 GORA için buluştu

Cem Yılmaz imzalı G.O.R.A serisi uzun bir aradan sonra seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni filmi GORA 4 GOR yıldızlarından Uraz Kaygılaroğlu yeni bir paylaşım yaptı.

"HER SEFERİNDE KENDİ ZEVKİME GÖRE BİR ŞEY YAPIYORUM"

Yayın tarihi belli olmayan GORA 4 GORA ile ilgili detay da veren Cem Yılmaz, "İki uzun sinema filmi uzunluğunda bir şey. 240 dakikalık bir 'Gora 4 Gora' macerası var. Kadro çok güzel, kıymetli oyuncu arkadaşlarım var. Her seferinde kendi zevkime göre bir şey yapıyorum. Heyecanlı, komik ama biraz daha derinlikli bir iş" ifadelerini kullanmıştı.

GORA 4 GORA KADROSU

GORA 4 GORA filminin kadrosunda Cem Yılmaz’ın yanı sıra Can Yılmaz, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bige Önal, Nevra Cansu Özel, Murat Eken, Emre Karayel ve Ahmet Pınar gibi isimler de yer alacak.