Cem Yılmaz'dan 'Alper Gezeravcı' mesajı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu AX-3 misyonunun yer aldığı Dragon uzay aracının kapsülü gece TSİ 00.49'ta uzaya fırlatıldı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da Alper Gezeravcı'nın tarihi yolculuğunu tebrik etti.

CEM YILMAZ'DAN G.O.R.A'LI MESAJ



G.O.R.A filmi büyük ilgi çeken Cem Yılmaz'dan da Türkiye'nin ilk astronotu ünvanına sahip olan Alper Gezeravcı paylaşımı geldi. Yılmaz, X hesabından paylaştığı mesajda G.O.R.A filmine göndermede bulunarak "İlk Türk astronot Alper Bey'e ve emeği geçen herkese başarılar dilerim. Uzay oldu mu biliyorsun, her zaman" notunu düştü.