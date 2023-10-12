Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri'nin 2. sezonundan yeni kare

Ünlü komedyen Cem Yılmaz Netflix'te seyirciyle buluşan dizisi Erşan Kuneri'nin 2. sezon çekimlerine devam ediyor.

Diziden yeni kare

Yılmaz, 8 bölümlük dizisinin çekimlerinden Zafer Algözle olan yeni bir kareyi Müslüm Gürses’in “Şu Dağlarda Kar Olsaydım” şarkısı eşliğinde yayınladı.

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Erşan Kuneri 2. sezon oyuncuları

Yeni sezonda Cem Yılmaz'a eşlik eden oyuncular arasında Zafer Alagöz, Çağlar Çorumlu, Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı, Nilperi Şahinkaya ve Bige Önal gibi isimler yer alıyor.

Erşan Kuneri 2. sezon konusu

Dizinin ilk sezonu, Erşan Kuneri karakterinin 1975-1978 yılları arasındaki sinema serüvenini konu alıyordu. Yeni sezon ise 1984, 1985 ve 1986 yıllarında geçecek. Bu yeni sezon, Erşan Kuneri'nin Yeşilçam'ın zorlu yıllarındaki sinema macerasına devam edecek ve izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.