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Cem Yılmaz'dan esprili paylaşım: Yaşım gereği yumurtam kümesten! Çünkü emeklilik bunu gerektirir
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz yıl EYT'den emekli olduğunu duyurmuştu. Şimdi ise 'Emeklilik bunu gerektirir' diyerek esprili bir paylaşım yaptı.
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Cem Yılmaz, geçtiğimiz yıl Netflix'te yayınlanan 'Erşan Kuneri' dizisiyle çok konuşuldu. Ünlü komedyen kariyerinin yanı sıra sosyal medyayı da sık kullanan isimler arasında yer alıyor.
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Geçtiğimiz yıl EYT'den emekli olduğunu duyuran Cem Yılmaz şu notu paylaşmıştı: "1996'dan beri setteyim... Etti mi sana 27 sene... Mayış 12.800 Allah bereket versin"
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Paylaşımında "Teşekkürler hayat" diyen Yılmaz, "Çok çok mutluyum… Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm." ifadeleriyle espri yapmayı da ihmal etmemişti.
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Cem Yılmaz'dan son olarak emekli hayatına adapte olduğunu gösteren bir paylaşım geldi. "Yaşım gereği yumurtam kümesten! Çünkü emeklilik bunu gerektirir..." diyerek paylaştı.