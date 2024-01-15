Cem Yılmaz’dan ‘evini satıyor’ haberlerine tepki: Evin üstünde drone ne?

Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 milyon liraya satışa çıkardığına dair haberleri yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklamaya yapan Yılmaz şu sözlerle tepki gösterdi:

CEM YILMAZ: ARTIK ŞAKADAN ÇIKTI!

Twitter hesabından açıklamaya yapan Yılmaz, "Bugün tuhaf bir şekilde curcuna yapılan fotoğraf, drone çekimi vs ile haber yapılan 'evini satıyor' haberi artık şakadan çıktı ve maksatlı bir şeye dönüştü'" ifadelerini kullandı.

"GÜLMEDİM KOMİK DEĞİL"

"Çok eğleniyorsunuz belli ama bu haberin amacı tam olarak nedir acaba?" diye soran Yılmaz, "Uydurma olduğu gibi evin üstünde drone ne?!?! O kısmı enteresan…Gülmedim komik değil" tepkisini gösterdi.