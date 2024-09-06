Cem Yılmaz'dan klasik otomobilleriyle paylaşım: Kızlarla Bodrum'dan dönüyoruz

Klasik otomobillere olan tutkusu ile bilinen ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan yeni bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından klasik otomobillerini paylaşarak "Kızlarla Bodrum'dan dönüyoruz" notunu düştü.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Cem Yılmaz'dan klasik otomobilleriyle paylaşım: Kızlarla Bodrum'dan dönüyoruz - Resim : 1

Gora 4 Gora filminin hazırlarına devam eden Cem Yılmaz sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.

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Cem Yılmaz'dan klasik otomobilleriyle paylaşım: Kızlarla Bodrum'dan dönüyoruz - Resim : 2

Ünlü komedyen paylaşımlarına yenisini ekledi.  

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Cem Yılmaz'dan klasik otomobilleriyle paylaşım: Kızlarla Bodrum'dan dönüyoruz - Resim : 3

Sosyal medya hesabından klasik otomobillerini paylaşan Yılmaz, "Kızlarla Bodrum'dan dönüyoruz" notunu düştü. 

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Cem Yılmaz'dan klasik otomobilleriyle paylaşım: Kızlarla Bodrum'dan dönüyoruz - Resim : 4