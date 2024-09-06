Cem Yılmaz'dan klasik otomobilleriyle paylaşım: Kızlarla Bodrum'dan dönüyoruz
Klasik otomobillere olan tutkusu ile bilinen ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan yeni bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından klasik otomobillerini paylaşarak "Kızlarla Bodrum'dan dönüyoruz" notunu düştü.
1 / 5
Gora 4 Gora filminin hazırlarına devam eden Cem Yılmaz sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.
2 / 5
Ünlü komedyen paylaşımlarına yenisini ekledi.
3 / 5
Sosyal medya hesabından klasik otomobillerini paylaşan Yılmaz, "Kızlarla Bodrum'dan dönüyoruz" notunu düştü.
4 / 5