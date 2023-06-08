Cem Yılmaz'dan Merve Dizdar'a: Ben şahsen bu kadınla oynadım!

Geçtiğimiz gün düzenlenen bir ödül töreninde Mabel Matiz'e ödül vermek için sahneye çıkan Cem Yılmaz, esprileriyle herkese keyifli anlar yaşattı. Yılmaz, Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Merve Dizdar'ı da unutmadı.

"BEN ŞAHSEN BU KADINLA OYNADIM DİYEBİLECEĞİM"

Cem Yılmaz, 76'ncı Cannes Film Festivalinde En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Palmiye kazanan Merve Dizdar ile ilgili düşüncelerini ise şöyle dile getirdi. "Çok önemli bir başarıya imza attı. Yarın öbür gün Ben, şahsen bu kadınla oynadım diyebileceğim."

CEM YILMAZ: HAYATIMIN EN ŞİŞKO DÖNEMİNİ YAŞIYORUM

Cem Yılmaz sözlerine şöyle devam etti; "Memleketin güzel insanları ile bir aradayız. Çok müzisyen arkadaşım var. Mazhar Alanson, Nil Karaibrahimgil gibi isimlerle çok vakit geçiriyorum. Müzik benim hayatımın bir parçası zaten bunu filmlerime de yansıtıyorum. Onun dışında Kemal bu ara spor yapıyor. Benden esinlendi herhalde. 'Benim karın kaslarım var' diyor. Ben hayatımın en şişko dönemini yaşıyorum."