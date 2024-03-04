Cem Yılmaz'ın gizemli paylaşımındaki 'yeni aşk' ortaya çıktı

1 / 5
50 yaşındaki usta komedyen Cem Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı.
2 / 5
Cem Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda "O kaddaaaar" notuyla gizemli bir paylaşımda bulunmuştu. Fotoğrafta yalnızca kot pantolonu ve siyah topuklu ayakkabısı görünen bir kadın vardı. Bu kişinin kim olduğu ise merak edilmişti.
3 / 5
Fotoğraftaki ayakkabının kime ait olduğu ortaya çıktı. Cem Yılmaz'ın yeni aşkı, yayımladığı pilates videolarının yanı sıra yemek videolarıyla bilinen Necla Karahalil.
4 / 5
Necla Karahalil, paylaşımına "Şubat gibi Şubat... Güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı. Sevgiyle nicelerine, oley" notunu düştü. Bu sözlere kayıtsız kalmayan Cem Yılmaz da fotoğrafa kalp emojisi koydu.
Bu gönderiyi Instagram'da gör