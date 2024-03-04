Cem Yılmaz'ın gizemli paylaşımındaki 'yeni aşk' ortaya çıktı

Cem Yılmaz'ın paylaştığı topuklu ayakkabının sahibinin Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı. Yılmaz, Karahalil'in fotoğrafına kalp emojisi bıraktı.

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Cem Yılmaz'ın gizemli paylaşımındaki 'yeni aşk' ortaya çıktı - Resim : 1

50 yaşındaki usta komedyen Cem Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı. 

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Cem Yılmaz'ın gizemli paylaşımındaki 'yeni aşk' ortaya çıktı - Resim : 2

Cem Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda "O kaddaaaar" notuyla gizemli bir paylaşımda bulunmuştu. Fotoğrafta yalnızca kot pantolonu ve siyah topuklu ayakkabısı görünen bir kadın vardı. Bu kişinin kim olduğu ise merak edilmişti. 

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Cem Yılmaz'ın gizemli paylaşımındaki 'yeni aşk' ortaya çıktı - Resim : 3

Fotoğraftaki ayakkabının kime ait olduğu ortaya çıktı. Cem Yılmaz'ın yeni aşkı, yayımladığı pilates videolarının yanı sıra yemek videolarıyla bilinen Necla Karahalil. 

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Cem Yılmaz'ın gizemli paylaşımındaki 'yeni aşk' ortaya çıktı - Resim : 4

Necla Karahalil, paylaşımına "Şubat gibi Şubat... Güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı. Sevgiyle nicelerine, oley" notunu düştü. Bu sözlere kayıtsız kalmayan Cem Yılmaz da fotoğrafa kalp emojisi koydu. 