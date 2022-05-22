Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz'dan Erşan Kuneri yorumu
Cem Yılmaz, Instagram hesabından oğlu Kemal'in, yeni dizisi Erşan Kuneri ile ilgili yorumlarını paylaştı... Kemal Yılmaz, Netflix'te yayınlanan 'Erşan Kuneri' dizisi için '18 yaşından küçük arkadaşlarımız izlemesin çünkü küfürlü ve kanlı. İngilizce izlemenizi tercih ederim" ifadelerini kullanıyor.
Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisinin yeni sezonunu çekmeye hazırlanan Cem Yılmaz, 9 yaşındaki oğlu Kemal Yılmaz'ın diziye ilişkin tavsiyelerini 'kamu spotu' yorumuyla paylaştı.
Kemal Yılmaz dizi için şu yorumları yapıyor: Merhaba Ben Kemal Yılmaz, babamın dizisi Erşan Kuneri'yi 18 yaşından küçük arkadaşlarımız izlemesin, çünkü küfürlü ve kanlı olduğu için kötü şeyler yaptırabilir bilinçaltına ama İngilizce izlemesini tercih ederim" dedi.
İngilizce izlenmesini tavsiye eden Yılmaz, "İngilizce izledim ve bir problem görmedim" ifadelerini kullandı.
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