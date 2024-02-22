Cemal Can Seven, Çeşme'deki yeni evini gösterdi

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Modellik ve influencer'lık kariyerlerinin yanı sıra Mart 2021'de 'Kahraman' adlı single'ını müzikseverlerin beğenisine sunan 28 yaşındaki fenomen Cemal Can Seven, yeni evinin dekorasyonu için çalışmalara başladı.
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Sosyal medya hesabından eviyle ilgili paylaşımlar yapan Cemal Can Canseven 'Mimar Cemal Bey yapacağı dekorasyonları düşünüyor" notunu düştü.
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"BEKLE BENİ ÜMRANİYE"
Evinin dış görüntüsünü de takipçileriyle paylaşan ünlü isim ''Araştırmalara göre Çeşme'de tüm mobilyaların ekstra pahalı x2 bekle beni Ümraniye Mobilyacılar Çarşısı" ifadelerini kullandı.
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