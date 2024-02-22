Cemal Can Seven, Çeşme'deki yeni evini gösterdi

"BEKLE BENİ ÜMRANİYE"

Evinin dış görüntüsünü de takipçileriyle paylaşan ünlü isim ''Araştırmalara göre Çeşme'de tüm mobilyaların ekstra pahalı x2 bekle beni Ümraniye Mobilyacılar Çarşısı" ifadelerini kullandı.