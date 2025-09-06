Cemal Hünal, Hollywood yıldızı Eric Roberts ile buluştu

'Issız Adam' ve 'Bir Zamanlar Osmanlı' gibi projelerle adından söz ettiren Cemal Hünal, son pozuyla sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

ÜNLÜ AKTÖRLE AYNI KAREDE

Hünal, 1985'te 'Runaway Train' filmiyle 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar’a aday gösterilen ABD'li aktör Eric Anthony Roberts ile yan yana geldi.

"ONUNLA TANIŞMAK ÇOK MUTLU ETTİ"

Hünal, Roberts ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşara şu sözleri ekledi; "Eric Roberts… Gerçek bir centilmen… 'Runaway Train', çocukluğumda bana ilham veren filmlerden biriydi. Onunla tanışmak beni çok mutlu etti."