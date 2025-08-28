Anasayfa Magazin Cemre Baysel, Güller ve Günahlar dizisindeki Zeynep rolü için bambaşka birine dönüştü
Güller ve Günahlar için geri sayım başlarken, dizinin başrolü Cemre Baysel de rolü için imajını yeniledi. Zeynep karakterine hayat verecek olan oyuncu, saçlarını boyatarak tarzında değişikliğe gitti.
2021 yılında Baht Oyunu dizisinde tanışarak aşka yelken açan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti, uzun süre “evlenecekler” şeklinde konuşulmuştu. Ancak ikili, sürpriz bir şekilde yollarını ayırma kararı almıştı.
Başarılı oyuncu, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin basınının ilgisini çekmeye devam ediyor.
Cemre Baysel, Kanal D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.
Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolünü paylaştığı dizinin afiş çekiminde, ikili karakterlerinin ruhunu yansıtan pozlar verdi.