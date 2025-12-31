Cemre Baysel ile aşk yaşadığı söylenen Cem Bölükbaşı’nın babası iddiaları güçlendirdi

Cemre Baysel’in özel hayatı yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Aytaç Şaşmaz ile geçtiğimiz yıl yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Baysel’in adı bir süre rapçi Blok3 (Hakan Aydın) ile anılmış, ikilinin birlikte görüntülendiği iddiaları konuşulmuştu. Ancak bu konu kısa sürede kapanmıştı.

Cemre Baysel’in adı son günlerde yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile anılmaya başlandı. Aşk söylentilerine dair detaylar merak konusu oldu.



CEM BÖLÜKBAŞI'NIN BABASI İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

İddiaları güçlendiren bir diğer gelişme ise Cem Bölükbaşı’nın babası Yavuz Bölükbaşı’ndan geldi. Yavuz Bölükbaşı’nın Cemre Baysel’i sosyal medyada takibe alması ve oyuncunun bir paylaşımını beğenmesi gözlerden kaçmadı.

Ayrıca ikilinin bir yemekte ve 29 Ekim kutlamalarında birlikte görüldükleri yönündeki iddialar da sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Taraflardan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, yaşanan bu gelişmeler Cemre Baysel ile Cem Bölükbaşı’nın adının yan yana anılmasına neden oldu.