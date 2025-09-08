Cemre Baysel ile Blok3 aşk mı yaşıyor?
Oyuncu Cemre Baysel'in adı, sürpriz bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Aytaç Şaşmaz'la ilişkisini kısa süre önce bir kez daha noktalayan Baysel'in, ünlü rapçi Blok3 ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.
1 / 5
Cemre Baysel ile Blok3 (Hakan Aydın), iddialara göre önceki akşam Karaköy’deki bir mekânda yemek yerken görüldü.
2 / 5
Masadaki kişinin Baysel olup olmadığı sosyal medyada tartışma yaratırken ünlü oyuncunun kısa süre önce Instagram hikâyesinde Blok3’ün şarkısını paylaşması da iddiaları güçlendirdi.
3 / 5
İkilinin birlikte görüntülenmesi sosyal medyada, “Yeni bir aşk mı doğuyor?” sorularını beraberinde getirdi.
4 / 5
Bir dönem evlenecekleri konuşulan ve ekranların en çok yakıştırılan çiftlerinden olan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sürpriz şekilde sonlandırmıştı.