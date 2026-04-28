Cemre Baysel katıldığı programda itirafta bulundu: Anne olmayı hayal etmiyorum
Ekranların sevilen ismi Cemre Baysel, hem kariyer yolculuğu hem de özel dünyasına dair samimi açıklamalarda bulundu. Gelecek planlarından bahseden ünlü oyuncu, annelik konusundaki net tavrıyla dikkat çekti.
Cemre Baysel, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına katıldı.
"MUTLAKA ÇABALAMIŞIMDIR"
Kısa bir süre önce yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile birlikteliğini sonlandıran oyuncu Cemre Baysel, samimi açıklamalarda bulundu.
"İkili ilişkilerde insan yontmayı öğrendin mi?" sorusuna yanıt veren Baysel, "Aslında yontmayı tercih etmiyorum. Çok mücadeleci bir insanım, denerim. Olmuyor mu? Demek ki olmuyordur. Ama öncesinde mutlaka çabalamışımdır" dedi.
GELECEK PLANLARINDAN BAHSETTİ
Ayrıca gelecek planlarında anne olmayı düşünmediğini ifade eden oyuncu, "Gelecekte anne olmayı hayal etmiyorum. Ben şu an annelik nedir, nasıl olunur bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
"YERSİZ GİYİNİYORUM"
Ayrıca kendi stilini 'zamansız ve yersiz' olarak tanımlayan Baysel, "Ben biraz yersiz giyiniyorum. Hava çok sıcakken kalın giyinip terlemeyi tercih edebiliyorum ya da hava çok soğukken incecik giyinebiliyorum" diyerek, giyim tarzındaki tezatlıkları paylaştı.