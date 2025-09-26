Cemre Baysel, kendi makyajını yaptı! Baysel'in makyajı beğeni topladı

Son dönemin en popüler 26 yaşındaki oyuncularından Cemre Baysel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi "Güller ve Günahlar" ile ekranlara dönmeye hazırlanan Baysel, sette yaşadığı talihsizliğin ardından bu kez yeteneğiyle dikkat çekti.