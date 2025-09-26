Cemre Baysel, kendi makyajını yaptı! Baysel'in makyajı beğeni topladı
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Güller ve Günahlar" dizisiyle gündemde olan oyuncu Cemre Baysel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. Dizide Murat Yıldırım ile başrolü paylaşacak olan ünlü isim, bu kez kendi makyajını yaptığı anları takipçilerine sundu.
Son dönemin en popüler 26 yaşındaki oyuncularından Cemre Baysel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi "Güller ve Günahlar" ile ekranlara dönmeye hazırlanan Baysel, sette yaşadığı talihsizliğin ardından bu kez yeteneğiyle dikkat çekti.
Yeni projesinde Zeynep karakterine hayat veren ve bir süre önce sahne esnasında düşerek bacağını inciten genç oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.
Bu kez makyaj artistlerine ihtiyaç duymadan kendi makyajını yaptığı anları paylaşan Baysel, "Makyaj benden" notuyla takipçilerinin karşısına çıktı.
Kısa sürede binlerce beğeni alan bu paylaşım, Cemre Baysel'in oyunculuk yeteneğinin yanı sıra farklı becerilerini de gözler önüne serdi.