Cemre Baysel tatil rotasını Yunanistan'a çevirdi
Yaz tatiline hız kesmeden devam eden ünlü oyuncu Cemre Baysel, yakın arkadaşı Öykü Çelik’in doğum günü için Yunan adalarına gitti.
Oyuncu Cemre Baysel, 2021 yılında rol aldığı Baht Oyunu dizisinde tanıştığı partneri Aytaç Şaşmaz ile aşk yaşamaya başlamış, ancak sürpriz bir kararla ilişkilerini sonlandırmıştı.
BİKİNİLİ KARELERİNİ PAYLAŞMIŞTI
Yaz sezonunu açan Cemre Baysel, soluğu Bodrum'da almıştı. Oyuncu, bikinili karelerini paylaşmıştı.
YUNANİSTAN POZLARI
Baysel bu kez rotayı Yunanistan'a çevirdi. Arkadaşı Öykü Çelik'in doğum günü için gittikleri tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Beyaz elbisesiyle gün batımında pozlar veren ünlü güzel göz kamaştırdı.