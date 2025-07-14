Cemre Baysel tatil rotasını Yunanistan'a çevirdi

Oyuncu Cemre Baysel, 2021 yılında rol aldığı Baht Oyunu dizisinde tanıştığı partneri Aytaç Şaşmaz ile aşk yaşamaya başlamış, ancak sürpriz bir kararla ilişkilerini sonlandırmıştı.

BİKİNİLİ KARELERİNİ PAYLAŞMIŞTI

Yaz sezonunu açan Cemre Baysel, soluğu Bodrum'da almıştı. Oyuncu, bikinili karelerini paylaşmıştı.

YUNANİSTAN POZLARI

Baysel bu kez rotayı Yunanistan'a çevirdi. Arkadaşı Öykü Çelik'in doğum günü için gittikleri tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Beyaz elbisesiyle gün batımında pozlar veren ünlü güzel göz kamaştırdı.