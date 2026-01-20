Cemre Baysel ve sevgilisi Cem Bölükbaşı'ndan ilk paylaşım

Güller ve Günahlar'ın Zeynep'i başarılı oyuncu Cemre Baysel, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kanal D’nin sevilen fenomen yapımlarından ‘Güller ve Günahlar’ yayınladığı cumartesi akşamları izleyenleri ekrana kilitliyor.

Instagram'ı aktif olarak kullanan oyuncunun 6,3 milyon takipçisi bulunuyor. Baysel'in oyuncu Aytaç Şaşmaz'dan ayrıldıktan sonra kalbini Cem Bölükbaşı'na kaptırdığı iddia edilmişti.

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu, bir süredir birlikte olduğu yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile sosyal medyada ilk kez birlikte paylaşım yaptı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Cemre (@cemrebaysel)'in paylaştığı bir gönderi

AKIMA DAHİL OLDULAR

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, aşk haberlerinin ardından sessizliğini bozdu. Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından birlikte çektikleri akım videosunu Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Cemre (@cemrebaysel)'in paylaştığı bir gönderi

Baysel ile Bölükbaşı'nın tatil için Londra'ya gittikleri öğrenildi. İkilinin paylaşımına sevenlerinden kısa sürede yorum yağdı.