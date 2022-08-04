Cemre Baysel'den Aytaç Şaşmaz'a: "İyi ki doğdun 'Süpermen'im"

'Baht Oyunu' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın mutlu birlikteliği devam ediyor. Baysel ile Şaşmaz, aşklarını Instagram hesaplarında "İyi ki!" notunu düşerek paylaştıkları fotoğraflarla ilan etmişti. Yakışıklı oyuncu, sevgilisini alnına etiketleyerek, birlikteliklerini gözler önüne sermişti. Cemre Baysel, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Aytaç Şaşmaz'ın doğum gününü sosyal medyadan yaptığı fotoğraf karesiyle kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN SÜPERMEN'İM"

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz çiftinden Şaşmaz, 24 yaşına bastı. Sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla kutlayan Baysel, birlikte verdikleri pozlara; "İyi ki doğdun Süpermen’im... İyi ki varsın, hep ol!" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Cemre (@cemrebaysel)'in paylaştığı bir gönderi

Cemre Baysel'in bu sözlerini karşılıksız bırakmayan Aytaç Şaşmaz ise sevgilisine; "Ben senin Süpermeninim!" yorumunu yaptı.

"KARAKTERİNİ MERAK ETTİM"

Öte yandan Aytaç Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. Şaşmaz, "Cemre'yi ilk gördüğünde ne hissettin?" sorusuna, "Onu tanımıyordum. Karakterini merak ettim. Tanıdıkça da 'İyi ki' dedim." şeklinde yanıt vermişti.