Cemre Baysel'den Blok3 açıklaması
Genç kuşağın başarılı oyuncusu Cemre Baysel, son dönemde adının sıkça anıldığı rapçi Blok3 (Hakan Aydın) ile ilgili çıkan aşk ve ilişki iddialarına nihayet netlik getirdi. Sosyal medya ve magazin gündemini meşgul eden bu söylentiler, Baysel'in yaptığı açıklama ile son buldu.
2021 yılında Baht Oyunu dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve evlenmeleri beklenen Cemre Baysel Aytaç Şaşmaz çifti, sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. Ayrılık haberleri hayranlarını şaşkına çevirmişti.
26 yaşındaki güzel oyuncunun, Rapçi Blok3 (Hakan Aydın) ile kısa süreli bir ilişki yaşadığı iddia edildi.
Baysel, hakkında çıkan aşk iddialarını Instagram hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.
Cemre Baysel, sosyal medyada konuşulmaya devam eden aşk haberleriyle ilgili bir açıklama yaparak, Hakan Aydın ile ilişki yaşamadığını dile getirdi.