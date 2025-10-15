Cemre Baysel'den Cannes pozları! Kombinleriyle beğeni topladı
Kanal D'nin yeni dizisi "Güller ve Günahlar"da Zeynep karakterine hayat veren başarılı oyuncu Cemre Baysel, Cannes'da düzenlenen Mipcom Fuarı kapsamında verdiği pozlarla sosyal medyada gündem oldu. Dizide Murat Yıldırım ile başrolü paylaşan Baysel'in, fuar kapsamında katıldığı etkinlikte tercih ettiği beyaz elbiseli kombini büyük ilgi gördü.
1 / 5
Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi "Güller ve Günahlar", dün başlayan ve sektörün önemli buluşma noktalarından biri olan Cannes'daki Mipcom Fuarı'nda uluslararası satışa sunulan yapımlar arasında yer aldı
2 / 5
Dizinin başrollerini, Zeynep karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cemre Baysel ile Murat Yıldırım paylaşıyor. Yönetmenliğini Deniz Can Çelik'in üstlendiği dizinin başrol oyuncuları Baysel ve Yıldırım, Mipcom kapsamında beraber pozlar dikkatleri üzerlerine çekti.
3 / 5
Cannes'a katılan Cemre Baysel'in, etkinlikteki beyaz elbiseli şık kombini sosyal medyada büyük ilgi gördü.
4 / 5
Oyuncu, pozlarını Instagram hesabı üzerinden peş peşe paylaşarak takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı.