Cemre Baysel'den estetik açıklaması: "Doğallıktan ve saflıktan yanayım. Yüzümde bir oynama yok"

Yüzünde hiçbir estetik müdahale olmadığını söyleyen ünlü oyuncu, "Doğallıktan ve saflıktan yanayım. Yüzümde bir oynama yok. Yaptırsam da gizlemez, söylerdim. Zaten estetik olduğu halde saklayanları anlamıyorum." dedi.