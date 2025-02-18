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Cemre Baysel'den estetik açıklaması: "Doğallıktan ve saflıktan yanayım. Yüzümde bir oynama yok"
Şimdilerde Leyla dizisinde rol alan Cemre Baysell'den estetik açıklaması geldi. Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan ünlü isim, kusursuz cildiyle ilgili de konuştu.
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NOW’da yayınlanan ve başrollerinde Gonca Vuslateri, Alperen Duymaz, Yiğit Kirazcı gibi tanınmış isimlerin yer aldığı ‘Leyla’ dizisinde rol alan güzel oyuncu Cemre Baysel’den estetik açıklaması geldi.
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Yüzünde hiçbir estetik müdahale olmadığını söyleyen ünlü oyuncu, "Doğallıktan ve saflıktan yanayım. Yüzümde bir oynama yok. Yaptırsam da gizlemez, söylerdim. Zaten estetik olduğu halde saklayanları anlamıyorum." dedi.
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Güzel oyuncu, "Cildim için bir şey yapmıyorum, vitamin alıyorum. Beslenmeme dikkat etmem, kürlerim falan yok. Damak tadıma uygun her şeyi yerim, fast food tüketmemeye çalışıyorum. Türk mutfağında vazgeçemediğim yemek mantıdır. Su içmeye özen gösteririm." diye konuştu.
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