Cemre Baysel'den sevgilisi Cem Bölükbaşı'na romantik kutlama: Doğum günün kutlu olsun bal gözlüm
Geçtiğimiz günlerde Cemre Baysel'in doğum gününü kutlayan çiftten bu kez de başarılı oyuncudan sevgilisine romantik bir karşılık geldi. Kanal D'nin reyting rekortmeni Güller ve Günahlar dizisindeki Zeynep karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşayan Baysel, milli yarış pilotu sevgilisi Cem Bölükbaşı’nın 28. yaşını kutladı.
Güller ve Günahlar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle 2026 yılına damga vuran Cemre Baysel, özel hayatındaki mutluluğuyla da takipçilerini heyecanlandırmaya devam ediyor.
Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan güzel oyuncu, bir süredir birlikte olduğu milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı’nın doğum gününü romantik bir mesajla kutladı.
İlişkilerini genellikle kameralardan ve meraklı gözlerden uzak, sakin bir şekilde yaşamayı tercih eden ikili, bu özel gün vesilesiyle kural bozdu.
Cemre Baysel, sevgilisiyle birlikte yer aldığı samimi bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak altına "Doğum günün kutlu olsun bal gözlüm" notunu düştü. Baysel'in bu kısa ama sevgi dolu hitabı, hayranları tarafından binlerce beğeni ve tebrik mesajıyla karşılandı.
Şubat ayı bu çift için oldukça özel geçiyor; zira geçtiğimiz günlerde de Cem Bölükbaşı sevgilisi Cemre Baysel'in yeni yaşını kutlamıştı.