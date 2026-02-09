Cemre Baysel'den sevgilisi Cem Bölükbaşı'na romantik kutlama: Doğum günün kutlu olsun bal gözlüm

Cemre Baysel, sevgilisiyle birlikte yer aldığı samimi bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak altına "Doğum günün kutlu olsun bal gözlüm" notunu düştü. Baysel'in bu kısa ama sevgi dolu hitabı, hayranları tarafından binlerce beğeni ve tebrik mesajıyla karşılandı.

Şubat ayı bu çift için oldukça özel geçiyor; zira geçtiğimiz günlerde de Cem Bölükbaşı sevgilisi Cemre Baysel'in yeni yaşını kutlamıştı.