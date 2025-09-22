Cemre Baysel'in yeni ayna pozları ilgi gördü
Kanal D’nin yeni dizisi 'Güller ve Günahlar'da Murat Yıldırım ile başrolü paylaşacak olan Cemre Baysel sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Ünlü oyuncu son olarak ayna pozlarını hesabından yayınladı.
Cemre Baysel, Kanal D’nin yeni dizisi 'Güller ve Günahlar'da başrolünü Murat Yıldırım ile paylaşmaya ve dizide mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep rolünde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Baysel, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Güller ve Günahlar’da Zeynep karakterine hayat verecek olan güzel oyuncu, proje için çok heyecanlandığını belirterek, “Yeniden Kanal D ekranlarında izleyenlerle buluşmak için sabırsızlanıyorum” demişti.