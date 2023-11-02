Cemre Kemer müjdeyi verdi: İkinci kez anne oluyor

Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, 2020'nin Aralık ayında uzun süre aşk yaşadığı Emir Medina ile sürpriz bir şekilde evlenmişti. 2021 yılında da kızı Karla’yı kucağına alan Kemer, ikinci kez anne oluyor.

“HAMİLELER TOPLANSIN”

Cemre Kemer'in karnının belirginleştiği görülen videoda, Kemer kızı Karla'ya bebeğinin ultrason görüntüsünü gösterip daha sonra ona sarıldı. Müjdeli haberi kızıyla çektiği videoyla duyuran Kemer, “Hamileler toplansın, yeniden başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Paylaşımıyla hayranlarından yoğun ilgi gören Cemre Kemer’e, Seda Bakan, Özge Özpirinçci, Pınar Sabancı, Burcu Kara, Ceyda Ateş, Aslışah Alkoçlar gibi ünlü isimler de yaptıkları yorumlarla tebrik etti.