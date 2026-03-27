Cengiz Kurtoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

AMELİYATA ALINDI

Kurtoğlu’nun dün akşam yaşadığı burun kanaması sebebiyle kaldırıldığı hastanede apar topar ameliyata alındığı öğrenildi.

STENT TAKILDI

Gel Konuşalım'ın haberine göre, yapılan kontrollerde ünlü sanatçının iki damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Kurtoğlu’nun tıkalı damarlarından birine stent takıldığı öğrenildi.

Kurtoğlu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol altında tutulduğu ortaya çıktı.

KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Kurtoğlu, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile cumartesi günü yapılacak olan konserini ertelediğini duyurdu: