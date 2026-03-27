Cengiz Kurtoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
Arabesk ve fantezi müziğin dev ismi Cengiz Kurtoğlu, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gelen son dakika bilgilerine göre; yapılan tetkiklerin ardından usta sanatçının acilen ameliyata alınmasına karar verildi. Peki, Cengiz Kurtoğlu'nun sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
AMELİYATA ALINDI
Kurtoğlu’nun dün akşam yaşadığı burun kanaması sebebiyle kaldırıldığı hastanede apar topar ameliyata alındığı öğrenildi.
STENT TAKILDI
Gel Konuşalım'ın haberine göre, yapılan kontrollerde ünlü sanatçının iki damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Kurtoğlu’nun tıkalı damarlarından birine stent takıldığı öğrenildi.
Kurtoğlu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol altında tutulduğu ortaya çıktı.
KONSERİNİ İPTAL ETTİ
Kurtoğlu, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile cumartesi günü yapılacak olan konserini ertelediğini duyurdu:
Değerli dinleyicilerimiz, 28 Mart Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan konserimiz sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.