Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Roma'da evlendi
Milli futbolcu Cengiz Ünder, bir süredir gözlerden uzak, mutlu bir birliktelik yaşadığı sevgilisi Bilge Yenigül ile İtalya'nın tarihi başkenti Roma'da dünyaevine girdi.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, bir süredir birlikte olduğu Bilge Yenigül ile geçtiğimiz ay nişanlanmıştı.
ROMA'DA EVLENDİLER
Nişan sürecini uzatmak istemeyen Ünder ile Yenigül, Roma'da evlendi.
İkiliyi nikâh törenlerinde yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.
Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül, mutlu anlarına dair fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.
ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK
Çiftin karelerine; Cenk Tosun, Ebru Şallı ve Ertem Şener gibi ünlü isimler "Tebrikler" yorumunda bulundu.