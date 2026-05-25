Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Roma'da evlendi

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, bir süredir birlikte olduğu Bilge Yenigül ile geçtiğimiz ay nişanlanmıştı.

ROMA'DA EVLENDİLER

Nişan sürecini uzatmak istemeyen Ünder ile Yenigül, Roma'da evlendi.

İkiliyi nikâh törenlerinde yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül, mutlu anlarına dair fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK

Çiftin karelerine; Cenk Tosun, Ebru Şallı ve Ertem Şener gibi ünlü isimler "Tebrikler" yorumunda bulundu.