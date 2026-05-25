Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Roma'da evlendi

Milli futbolcu Cengiz Ünder, bir süredir gözlerden uzak, mutlu bir birliktelik yaşadığı sevgilisi Bilge Yenigül ile İtalya'nın tarihi başkenti Roma'da dünyaevine girdi.

Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Roma'da evlendi
Elele Online

Elele Online

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, bir süredir birlikte olduğu Bilge Yenigül ile geçtiğimiz ay nişanlanmıştı.

ROMA'DA EVLENDİLER

Nişan sürecini uzatmak istemeyen Ünder ile Yenigül, Roma'da evlendi.Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Roma'da evlendi - Resim : 1

İkiliyi nikâh törenlerinde yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül, mutlu anlarına dair fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilge Yenigül (@bilgeyenigul)'in paylaştığı bir gönderi

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK

Çiftin karelerine; Cenk Tosun, Ebru Şallı ve Ertem Şener gibi ünlü isimler "Tebrikler" yorumunda bulundu.Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Roma'da evlendi - Resim : 2

 