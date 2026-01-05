Cennetin Çocukları yeni bölüm ne zaman? Cennetin Çocukları neden yok?

Pazartesi akşamlarının yeni gözdesi olan ve mafya dünyasından sıcak bir aile ortamına uzanan etkileyici bir dönüşüm hikâyesini konu alan "Cennetin Çocukları", bu hafta izleyicilerini ekran başında buluşturamayabilir. Yılbaşı tatili nedeniyle birçok yapımın ara verdiği haftada, gözler TRT 1 yayın akışına çevrildi.