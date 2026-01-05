Cennetin Çocukları yeni bölüm ne zaman? Cennetin Çocukları neden yok?
Başrollerini İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya'nın paylaştığı sevilen dizi, Cennetin Çocukları her Pazartesi izleyiciyle buluşuyor. Dizinin sevenleri "Cennetin Çocukları yeni bölüm ne zaman? Cennetin Çocukları neden yok?" sorularına yanıt aramaya başladı.
Pazartesi akşamlarının yeni gözdesi olan ve mafya dünyasından sıcak bir aile ortamına uzanan etkileyici bir dönüşüm hikâyesini konu alan "Cennetin Çocukları", bu hafta izleyicilerini ekran başında buluşturamayabilir. Yılbaşı tatili nedeniyle birçok yapımın ara verdiği haftada, gözler TRT 1 yayın akışına çevrildi.
Dizinin merakla beklenen yeni bölümünden ilk fragman geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluştu. Ancak yayınlanan tanıtımda net bir yayın tarihinin yer almaması dizinin bu hafta ekranlarda olmayacağı iddialarını güçlendirdi.
Kanalın resmi yayın akışı incelendiğinde, bu akşamki saat diliminde dizinin yeni bölümüne dair bir ibarenin yer almadığı görülüyor.
Yayınlanan 2. fragmanda 12 Ocak tarihi yer aldı. İzleyiciler yeni bölüm için önümüzdeki haftayı bekleyecek.
Cennetin Çocukları 16. bölümde neler oldu?
Vasiyet ortaya çıkmış, Şeref köşeye sıkışmıştır. Şeref, servetini kaybetmemek için neler yapacaktır? İskender’in kimliğini deşifre edecek midir?
İskender, vasiyetle birlikte tüm ailenin huzura ereceğini düşünürken Cennet onunla aynı fikirde değildir. Vasiyet, aile içerisinde yeni sorunlara neden olacaktır. Aile, bu sorunlarla nasıl yüzleşecektir?