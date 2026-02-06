Cennetin Çocukları'nda şaşırtan ayrılık! Ahsen Öğretmen veda ediyor

TRT 1'in Pazartesi akşamlarına damga vuran iddialı yapımı Cennetin Çocukları'nda, izleyiciyi şaşırtan bir yaprak dökümü yaşanıyor. İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya gibi güçlü isimleri buluşturan Motto Yapım imzalı dizide, hikayenin kilit figürlerinden biri olan Ahsen Öğretmen’e veda vakti geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, başarılı oyuncu Gülper Özdemir projeden ayrılma kararını kendi isteğiyle aldı.

Ahsen Öğretmen, dizideki eğitici ve toparlayıcı rolüyle mahalle kültürünün ve çocukların gelişiminin merkezinde yer alıyordu. Bu ayrılığın, özellikle İsmail Hacıoğlu’nun canlandırdığı karakterle olan dinamikleri nasıl etkileyeceği merak konusu. Ayrılığın önümüzdeki birkaç bölüm içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Cennetin Çocukları; Yurdaer Okur ve Zafer Algöz gibi usta isimlerin performansıyla kemikleşmiş bir izleyici kitlesine sahip. Ahsen Öğretmen’in gidişinin ardından kadroya yeni bir "öğretmen" figürünün katılıp katılmayacağı ise yapım ekibi tarafından henüz doğrulanmadı.