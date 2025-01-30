Ceren Karakoç'tan 'Anne' itirafı: Pijamalarını koklayarak uyurdum
Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV ekranlarında yayınlanan programı Empati'nin bu haftaki konuğu Kızılcık Şerbeti'nin yıldız oyuncusu Ceren Karakoç oldu.
Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema' karakterine hayat veren ve oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Ceren Karakoç, konuk olduğu programda çarpıcı itiraflarda bulundu.
"EN ÖZEL ŞEYLERİMİ İLK BABAMA AÇTIM"
Ünlü oyuncu, "Ben ilk okuldaydım, anneme hipofiz tümörü teşhisi kondu. 15 günde bir Ankara'ya gidiyordu annem. Babam ona desteğe gidemiyordu, evde 2 çocuk var" dedi.
Babasının yaptıklarını anlatan Ceren Karakoç, "Babam sabah kalkardı, tahinimizden pekmezimize kadar hepsini yedirirdi, derslerimizle ilgilenirdi, her yediğimizle ilgilendi. Ben birçok şeyi babamdan öğrendim. Yatak toplamayı babamdan öğrendim. En özel şeylerimi ilk babama açtım" ifadelerini kullandı.
"ANNEMİN PİJAMALARINI KOKLAYARAK UYURDUM"
"Bu aynı zamanda üzücü bir durumdu, annem gittikten sonra babamla yatardık" diyen ünlü isim, "Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum. Benim çocukluğum annesiz, o dönemim zor geçti. Babamın sonsuz sevgisi, benim bugün ayakta durmamı ve güçlü olmamı oraya bağlıyorum" şeklinde konuştu.