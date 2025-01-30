Ceren Karakoç'tan 'Anne' itirafı: Pijamalarını koklayarak uyurdum

Babasının yaptıklarını anlatan Ceren Karakoç, "Babam sabah kalkardı, tahinimizden pekmezimize kadar hepsini yedirirdi, derslerimizle ilgilenirdi, her yediğimizle ilgilendi. Ben birçok şeyi babamdan öğrendim. Yatak toplamayı babamdan öğrendim. En özel şeylerimi ilk babama açtım" ifadelerini kullandı.