Ceren Moray, Dj sevgilisiyle evlendi
Ekranların sevilen yüzü Ceren Moray, sürpriz bir evlilikle gündeme geldi. Ünlü oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Doğu Orcan ile hayatını birleştirdiğini, sosyal medya hesabından paylaştığı evlilik cüzdanıyla duyurdu.
Oyuncu Ceren Moray, bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Doğu Orcan ile dünyaevine girdi.
Çift, yakın dostları ve ailesinin katıldığı sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.
EVLİLİK CÜZDANINI PAYLAŞTI
Ceren Moray, düğün gününden fotoğrafları ve evlilik cüzdanını paylaşarak mutluluğunu, sevenleriyle paylaştı.