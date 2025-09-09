Ceren Moray, Dj sevgilisiyle evlendi

Oyuncu Ceren Moray, bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Doğu Orcan ile dünyaevine girdi.

Çift, yakın dostları ve ailesinin katıldığı sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.

EVLİLİK CÜZDANINI PAYLAŞTI

Ceren Moray, düğün gününden fotoğrafları ve evlilik cüzdanını paylaşarak mutluluğunu, sevenleriyle paylaştı.