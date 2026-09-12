Çetin Tekindor'un hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı
Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Çetin Tekindor’un bir süredir hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. 81 yaşındaki duayen sanatçının rutin kontroller sırasında kan değerlerindeki yükseklik nedeniyle müşahede altına alındığı öğrenildi. Sağlık durumu yakından takip edilen usta oyuncunun tedavi sürecinin hastanede devam ettiği bildirildi.
Elele Online
“Babam ve Oğlum” filmindeki Hüseyin Efendi karakteriyle hafızalara kazınan, “Çirkin”, “Yalı Çapkını” ve “İçerde” gibi birçok projede rol alan usta oyuncunun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi.
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HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR
81 yaşındaki Çetin Tekindor’un rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta oyuncunun kan değerlerinin yüksek olduğu ve doktor kontrolünde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
HENÜZ SETLERE DÖNECEK DURUMDA DEĞİL
Çetin Tekindor’un sağlık durumunun yakından takip edildiği, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle setlere henüz dönemediği ifade edildi.