Çetin Tekindor'un hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı

“Babam ve Oğlum” filmindeki Hüseyin Efendi karakteriyle hafızalara kazınan, “Çirkin”, “Yalı Çapkını” ve “İçerde” gibi birçok projede rol alan usta oyuncunun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Çetin Tekindor (@cetintekindor01)'in paylaştığı bir gönderi

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

81 yaşındaki Çetin Tekindor’un rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta oyuncunun kan değerlerinin yüksek olduğu ve doktor kontrolünde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

HENÜZ SETLERE DÖNECEK DURUMDA DEĞİL

Çetin Tekindor’un sağlık durumunun yakından takip edildiği, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle setlere henüz dönemediği ifade edildi.