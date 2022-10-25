Çevreci aktivistler Kral Charles’ın balmumu heykeline pasta fırlattı

Daha önce Monet tablosuna ve Van Gogh'un Sunflowers (Ayçiçekleri) adlı tablosuna saldırı gerçekleştiren aktivistler bu kez de Kral Charles’in balmumu heykeline saldırdı.

Just Stop Oil adlı çevreci grubun iki üyesi, Londra'daki Madame Tussauds'da kraliyet üyelerinin heykellerinin bulunduğu alana gelerek, ziyaretçilerin uyarılarına rağmen Kral III. Charles heykelinin yüzüne çikolatalı kek fırlattı.

Yaptıkları açıklamada aktivistler, “Buradayız çünkü özgürlüklerimizi ve haklarımızı korumak istiyoruz çünkü yeşili ve hepimizin mirası bu güzel toprağı korumak istiyoruz” dedi. Charles heykelinin yüzüne pasta yapıştırdıkları anlara ilişkin görüntüler, sosyal medya platformlarında yayımlandı.

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