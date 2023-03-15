Ceyda Ateş kızı Talia'yı paylaştı

2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile Miami'de evlenen oyuncu Ceyda Ateş'in kızı Talya, 2 yaşına girdi. İlk kez annelik duygusunu tadan ve pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Ateş, sık sık hayatından kesitler yayınlamaya devam ediyor.

Kızını paylaştı

Oyuncu Ceyda Ateş'in son paylaşımı da kızıyla alakalı oldu. Ateş, kızı Talia'yı paylaşarak "Yer elması taçum" notunu düştü. Talia'ya gelen yorumlar arasında, "Aman Allah'ım bir Türkiye güzeli yetişiyor" yorumu oldukça dikkat çekti.