Ceyda Düvenci: 46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çiftinin 8 yıllık evliliği, yaz aylarında tek celsede sona ermişti. Boşanmanın ardından her iki isimden de açıklamalar gelmişti. Ceyda Düvenci bu kez de Sibel Arna'ya konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu.

TABİİ Kİ TEKRAR AŞIK OLACAĞIM

Yeni filmine, hayatına, çocuklarına dair birçok açıklama yapan Ceyda Düvenci, ilerideki planlarına dair de itiraflarda bulundu.

Arna'nın 'Tekrar evlenir misin?' sorusunu Ceyda Düvenci 'Yok hayır, bunlar çok büyük konuşulan meseleler, bunlara girmeyeyim şimdi' diyerek yanıtladı.

“Büyük konuşmak istemem, bir daha evleneceğimi zannetmiyorum ama aşk tabii ki mümkün hâlâ… 46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım. Hayatın içinde aşkı her yerden bulabilen bir kadınım. Dinlediğim müzikte, okuduğum kitapta izlediğim film de… Aşk benim için çok bütünsel bir duygu illa yol arkadaşına, hayat arkadaşını hissettiğin bir duygu değil ama o da olacak. 'Bir daha aşık olmam' gibi bir duygum yok, kimsenin de olmasın. 'Artık bitti unumuzu eledik, eleğimizi astık olmasın' 70 yaşında bile aşık olabilir insan. Birlikte yaşlanacağı birinin olması kadar güzel bir şey var mı? Kimse yalnız kalmasın."

"ARTIK ÇOCUK YAPMAM ÇOK ZOR!"

Melisa ve Ali adında iki çocuğu olan Düvenci artık anne olmasının çok zor olduğunu söyledi:

"Yumurtalarımı dondurmadım. Artık 46 yaşındayım, bir çocuk daha çok zor. Ama dört çocuğumun olmasını ben de isterdim. Hatta bir ara koruyucu anne olmak istedim, bunları hep düşündüm. Ama sonra 'sen kendine zaman ayırmazsan çok mutsuz bir kadın olursun' dedim. Her ne kadar dünyam çocuklarımın merkezinde dönse de nefes almaya ihtiyacım oluyor."