Ceyda Düvenci: 'Boşandın başka biri hayatına girmesin' tavrını reddediyorum

2014 yılında dizi setinde tanışan ve bir sonraki sene Kaz Dağları'nda evlenerek hayatlarını birleştiren Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak geçtiğimiz aylarda anlaşmaları olarak boşandı. Düvenci, sunuculuğunu üstlendiği Bambaşka Sohbetler programında yeni yaşamı hakkında bilgiler verdi.

'Boşandın başka biri hayatına girmesin' tavrını reddediyorum

Ceyda Düvenci sunuculuğunu üstlendiği programda yeni hayatını şu şekilde tanımladı, "Manevi erkek kardeşimle ve en yakın arkadaşımın kardeşinin kocasıyla yazmaya kalktılar, Allah'tan önden soruyorlar açıklıyoruz, yok o benim erkek kardeşim, karısı var çocukları var, yok o bizim damadımız falan...

Böyle haberler çıktığı anda altına yazılanlar "Yani bu ne artık daha yeni boşanmışsın sen ne bu?" Bu üslubu doğru bulmuyorum, bu benim üzerimden olur, başka bir kadına olur...

Tamam artık boşandın, daha da biri hayatına girmesin tavrı! Buna bir isyan değil meselem ama, gerçekten kadınlara yapılan bu manevi şiddeti reddediyorum ben aslında.

"Kafamı dik tutmaya çalışıyorum"

Kendi hayatımda bir şeyleri toparlamaya çalıştığım bir dönemdeyim, kafamı dik tutmaya çalışıyorum. Boşanan pek çok kadın var, "Tamam artık çoluğun çocuğun var sen evindesin, işini yap, çocuğuna bak, hayat bundan sonra böyle" halini.

Bunu duyan kadınların, bunu duymamasını istiyorum. Bu hayat yalnız geçmemeli, kimse için geçmemeli."