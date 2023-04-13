Ceyda Düvenci boşanma iddiaları ile ilgili ilk kez konuştu

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 2015'te evlenmiş ve Okan Ali adında bir çocukları olmuştu. 8 yıl önce nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’ın evliliklerinde kriz çıktığı iddia edilmişti.

"Biz gayet mutlu bir çiftiz"

Düvenci, Bülent Şakrak'la evliliklerinde kriz çıktığı iddiası üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ceyda Düvenci'nin açıklaması şu şekilde:

"Artık sessiz kalmamak gerektiğini fark ettim. Bugün yine saçma sapan haberler çıkmış… O kadar zor zamanlardan geçiyoruz ki, böyle şeylere cevap vermemek gerektiğini düşünen bir taraftaydı. Yaşadığımız hayat belli, ne olduğumuz belli, ne yaptığımız belli ama bakıyorum bunun sonu gelmiyor. Hemen minicik bir açıklama yapmak istiyorum. Biz gayet mutlu bir çiftiz. Hiçbir sorun yok… Hani düşündüğünüz gibi durumlar söz konusu bile değil… Ağzıma bile almak istemediğim durumlar" dedi.

"6 aydır yoğun bir projenin içinde"

Şakrak'ın Maviye Sürgün isimli dizi çekimi için 6 aydır Selimiye'de olduğunu ve çok sık görüşemediklerini söyleyen Düvenci, "Tabii ki evliliğin içinde anlaşamadığımız günler olur, anlaştıkça daha da güçlenirsiniz ama şöyle durum var. Bülent Selimiye'de 6 aydır dizi çekiyor. Haftada bir gün zor zar zor geliyor, çok yorgun oluyor… Çok yoğun bir projenin içinde 6 aydır ve o yüzden bizi çok göremiyorsunuz birlikte açıkçası ama aslında gören de görüyor" ifadelerini kullandı.

"Mutsuzluk hikayeleri yazmayalım"

Paylaştığı "Misafirhane" şiirini çok sevdiği için yayınladığını ifade eden Düvenci, sözlerine şöyle devam etti: "Misafirhane şiiri benim en sevdiğim şiir… Gerçekten hayatımın şiiri… Tamamen duygularla alakalı bir şey artık… Başta gülüyorduk 'Ne gerek var bunlara cevap vermenin, bir sürü sıkıntı stresi var" deyip… Bugün de bunu kendi kendime yapıyorum. Bülent gece sabaha kadar çalıştı ve şu an uyuyor Selimiye'de… Ben duramadım bunu söylemek istedim. Mutluluklarla mutlu olalım ne olursunuz? Mutsuzluk hikayeleri yazmayalım."