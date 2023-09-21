Ceyda Düvenci: Bülent’in de çok hayret ettiği bir süreçti

2015 yılında nikâh masasına oturan ve bir çocukları bulunan Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci 10 Temmuz’da tek celsede boşanmıştı. Düvenci sunuculuğunu yaptığı ‘Bambaşka Sohbetler’ programında konuğu, ünlü oyuncu Beyza Şekerci ile sohbet ettiği sırada biten evliliğiyle ilgili konuştu.

"Onun için de çok zor bir süreçti, benim için de çok zor bir süreçti”

Ceyda Düvenci şunları söyledi:

"Hiç de öyle kolay süreçler atlatmadım gerçekten…. Burada Bülent’i de yok saymak istemem benim için hâlâ çok kıymetli Bülent. Onun için de çok zor bir süreçti benim için de çok zor bir süreçti.”

Hepimizin çok hayret ettiği Bülent’in de bence kendi içinde çok hayret ettiği bir süreçti… Aaa günün sonunda biz dedik ki ‘Tamam herkesin mutlu olması gerekiyor. Bizim 2 tane evladımız var. Bu Melisa’nın babası Engin’in de onayladığı bir şeydir, Melisa’nın şansı, iki babası oldu hayatında…"

“Güçlü bir kadın değilim”

“Hiç konuşmayı ummadığım şeyleri konuşmak durumunda kalıyorum eski evliliğimle ilgili, kolay mı hiç değil… Çok da güçlü bir kadın değilim. Hani diyorlar ya çok güçlüsün, yok değilim. Sadece geleni geldiği gibi alıp, çokça ağlayıp, biraz donakalıp sonra kabul edip barışıp yola devam ediyorum. Bu belki güçlü gibi görünüyor, kırılmadan; bir dönem kırılarak sonra barışarak… Çünkü biz ölene kadar akrabayız yani bu değişmeyecek bir gerçek…”

“Dostlarımız bir, bu değişmeyecek… Evlatlarımız için hep bir araya geleceğiz ve bitebilirmiş bazı duygular… Güçlü gözüküyorum, silkeleyip atıp, pozlarımı verdim sosyal medyada, böyle bir şey değil…”