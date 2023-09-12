Ceyda Düvenci eski eşi Bülent Şakrak’tan kalan son izi de sildi

Oyuncu Ceyda Düvenci, Kaz Dağların’da nikah masasına oturduğu mesleştaşı Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini temmuz ayında bitirdi. Ayrılığın ardından eski eşiyle birlikte yer aldığı kareleri sosyal medya hesabından kaldıran Düvenci, kızı Melisa ve oğlu Ali ile kendisine yeni bir hayat kurdu.

B dövmesini sildirdi

Ünlü oyuncu ve sunucu eski eşinin adının baş harfini koluna dövme yaptırmıştı. Masalsı aşkın sona ermesiyle güzel oyuncu, kolundaki dövmeyi sildirmek yerine "B" harfini dönüştürmeye karar verdi. Düvenci'nin kolundaki "B" harfi "Believe" oldu.

"Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırsın"

Ayrılık haberleri karşısında uzun süre sessiz kalan Ceyda Düvenci, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla boşanmanın sinyallerini vermişti...

'Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… Sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim… Ve hayat sana yine de teşekkür ederim. Vardır benim için bir planın hep bilirim… Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum… Ateş böcekleri iyidir… Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar…"