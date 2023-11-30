Ceyda Düvenci ile boşanan Bülent Şakrak'tan ilk açıklama: Hayat bu; boşanma var, ölüm var

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 10 Temmuz'da 8 yıllık evliliklerini İzmir - Ödemiş Adliyesi'nde 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti annesine verilmişti. Oyuncu Bülent Şakrak, Kadıköy'de görüntülendi.

"HAYAT BU! BOŞANMA DA VAR"

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Şakrak, Murat Dalkılıç'ın ortağı olduğu bir mekânda objektiflere yansıdı. Mekâna bir arkadaşlarının doğum günü kutlaması için geldiğini ifade eden Bülent Şakrak, 2015'te evlendiği Ceyda Düvenci ile temmuz ayında boşanmaları hakkında da konuştu. Bülent Şakrak, konuyla ilgili, "Her şey yolunda. Ölüm var, doğum var, boşanma var... Hayatın içinde hepsi var. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Her şey yolunda" dedi.