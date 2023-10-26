Ceyda Düvenci ile boşanan Bülent Şakrak'tan yeni imaj

Evliliklerindeki krizi atlatamayan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenciçifti ayrılık kararı aldı. 2015 yılında dünyaevine giren ünlü çift Temmuz ayında anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından imaj tazeleyen Bülent Şakrak sakallarına veda etti.

"Al sana tüysüz Şakrak"

Sürpriz boşanmanın ardından açıklaması merak konusu olsa da sessizliğe bürünmeyi tercih eden 46 yaşındaki oyuncu, yeni projesi için sakallarını kesip, imaj tazeledi. Bülent Şakrak'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Şakrak yeni tarzını; "Bizde laf yok, hep icraat. Al sana tüysüz Şakrak. Daha önce belirttim taşkınlık istemiyorum. Kötü adama 'merhaba' deyin" notu ile paylaştı.

Takipçileri, Şakrak'ın yeni imajını ünlü şarkıcı Fatih Ürek'e benzetti. Takipçilerin "Bir anda Fatih Ürek sandım", Daha çok Fatih Ürek", "Tek ben değilim demek ki Fatih Ürek sanan" ve "Aynı Fatih Ürek" şeklindeki yorumlar dikkatlerden kaçmadı.