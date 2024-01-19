Ceyda Düvenci, kızı Melisa’nın karne heyecanını paylaştı

2013'te boşandığı Engin Akgün'ten Melisa adında bir kızı olan Ceyda Düvenci, 2015 yılında nikah masasına oturduğu Bülent Şakrak'la geçen Temmuz ayında yollarını ayırdı. Şakrak'tan da Ali adında bir oğlu olan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

"Güzelim"

Ünlü oyuncu ve sunucu Düvenci paylaşımlarına yenisini ekledi. Düvenci şimdi de karne alan kızı Melisa’nın fotoğrafını paylaşıp "Güzelim" notunu düştü.

Paylaşımı görenler "Harika bir genç kız oldu", "Kızının büyümüş ve güzelleşmiş" yorumları yaptı.