Ceyda Düvenci, kızının doğum gününü duygusal bir notla kutladı
Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, kızı Melisa Nur Akgün’ün yeni yaşını her yıl olduğu gibi yine kalplere dokunan, derin bir mesajla kutladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle kızı Melisa ile olan özel bağını her fırsatta dile getiren Düvenci, bu paylaşımıyla takipçilerini bir kez daha duygulandırdı.
Ceyda Düvenci, hem ekranlardaki başarısı hem de özel hayatındaki samimiyetiyle her zaman ilham veren bir figür oldu. Bülent Şakrak ile olan evliliğini 2023 yılında sonlandırdıktan sonra, şimdilerde radyocu Güçlü Mete ile huzurlu bir birliktelik yaşayan Düvenci, sosyal medyayı adeta bir günlük gibi kullanmaya devam ediyor.
Bugün, yani 27 Şubat 2026, Düvenci'nin hayatındaki en kıymetli varlığı, kızı Melisa Nur Akgün'ün 15. yaş günü. Düvenci'nin paylaştığı o uzun ve duygusal not, bir annenin evladına duyduğu hayranlığın en saf hali.
Düvenci'nin paylaşımında en dikkat çeken nokta, Melisa’nın 20 yaşında kendi evine çıkma ve Amerika’da üniversite okuma hayali. Düvenci, toplumun kendisine yönelttiği "iyi anne" sıfatını zarifçe reddederek, asıl başarının Melisa’nın içinde saklı olan "kahraman ruhta" olduğunu vurguluyor:
"Herkes ne kadar iyi anne olduğumdan bahsediyor ama ben ısrarla diyorum ki asıl iyi olan, asıl başarılı olan Melisa, ben sadece eşlikçiyim."
Melisa'nın "Kendimle gurur duyuyorum" demesi ve müzik yaparak kendi parasını kazanma hedefi, Düvenci'nin yıllardır verdiği mücadelenin ne kadar sağlıklı bir meyve verdiğini gösteriyor.
Düvenci, seçtiği fotoğrafın anlamını; başlarına ne gelirse gelsin onu "iyilikle dönüştürmek" ve "şükredecek bir şey bulmak" olarak tanımlıyor.