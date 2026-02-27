Ceyda Düvenci, kızının doğum gününü duygusal bir notla kutladı

Düvenci'nin paylaşımında en dikkat çeken nokta, Melisa’nın 20 yaşında kendi evine çıkma ve Amerika’da üniversite okuma hayali. Düvenci, toplumun kendisine yönelttiği "iyi anne" sıfatını zarifçe reddederek, asıl başarının Melisa’nın içinde saklı olan "kahraman ruhta" olduğunu vurguluyor:

"Herkes ne kadar iyi anne olduğumdan bahsediyor ama ben ısrarla diyorum ki asıl iyi olan, asıl başarılı olan Melisa, ben sadece eşlikçiyim."