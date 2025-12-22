Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete ile Estonya tatilinden pozlarını paylaştı
Sekiz yıllık evliliğini Temmuz 2023'te noktaladıktan sonra hayatında yeni bir sayfa açan Ceyda Düvenci, Güçlü Mete ile yakaladığı uyumu her fırsatta takipçileriyle paylaşıyor. Düvenci son olarak sevgilisi Güçlü Mete ile Estonya tatilinden pozlarını paylaştı.
Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci ile radyocu Güçlü Mete'nin yaklaşık iki yıldır devam eden birliktelikleri, magazin dünyasının en istikrarlı ve huzurlu ilişkileri arasında gösterilmeye devam ediyor.
Aralık 2025'in bu soğuk günlerinde iç ısıtan kareler, çiftin Estonya yolculuğundan geldi. Tallinn'in tarihi dokusu içinde romantik bir kış tatili geçiren ikili, şehrin meşhur Orta Çağ atmosferini ve büyüleyici "Christmas Pazarı"nı (Noel Pazarı) keşfetti.
Düvenci'nin "Rüya gibiydi" sözleriyle tanımladığı bu tatil, çiftin "hiç görülmemiş yerleri keşfetme" hedefinin ilk durağı oldu. Özellikle Tallinn'in karlar altındaki Noel ışıkları ve geleneksel pazar tezgahları arasında çekilen fotoğraflar, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.